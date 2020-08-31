К настоящему времени ассоциация бывших японских жителей Южных Курил аннулировала шесть безвизовых поездок на эти острова. Оставалась в силе одна поездка на остров Итуруп, которая планировалась на период с 25 по 28 сентября. Однако теперь и ее решено отменить, сообщили в ассоциации.

Программа безвизовых обменов между жителями японских префектур и Южных Курил действует с 1992 года на основании межправительственных договоренностей с целью улучшения взаимопонимания между народами двух стран. Как правило, такие поездки осуществляются с мая по октябрь.

В 1945 году по итогам Второй мировой войны весь Курильский архипелаг вошел в состав СССР. Япония до сих пор оспаривает принадлежность южной части Курил, состоящей из островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ныне необитаемой гряды Хабомаи.

Москва заявляет о том, что итоги Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над южной частью Курильских островов, пересмотру не подлежат.