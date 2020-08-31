На борту Boeing 737-900 находятся высокопоставленные официальные лица США и Израиля. В составе американской делегации среди прочих советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и зять Трампа Джаред Кушнер. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

Этот авиарейс стал первым в истории прямым коммерческим авиарейсом из Израиля в ОАЭ.

В августе власти Израиля и ОАЭ сообщили, что договорились о нормализации отношений. Ожидается, что официальное соглашение между государствами будет подписано позже в этом году в США. ОАЭ стала одной из немногих арабских стран, согласившихся на мир с Израилем.