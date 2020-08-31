Как сообщалось, 24 августа крупные пожары произошли в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске в Краснодарском крае. Из зоны пожаров эвакуировали около 1 тыс. туристов. К тушению пожаров привлекали авиацию, в том числе и самолет-амфибию Бе-200, который прибыл из Красноярска. Наиболее сложная ситуация сложилась в Анапе, где площадь, пройденная огнем в заповеднике "Утриш" составила 130 га. Кондратьев считает, что причиной лесных пожаров на курортах в регионе является несоблюдение мер пожарной безопасности отдыхающими.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, после посещения пострадавших участков губернатор обсудил с экологами, лесничими, сотрудниками МЧС и волонтерами вопросы обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда.

"Побывав на выгоревших землях, я не увидел, как соблюдается режим заповедника и заказника. Столько дорожек, кострищ, мусора. Спасибо волонтерам, которые тушили пожар. Кто-то понимает, что это реликтовый лес, а кто-то говорит, что это его дом. Эвакуировали тысячу человек! У меня вопросы к тем, кто отвечает за этот заповедник. Почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться? Режим должен быть един для всех, – обратился к собравшимся глава региона", — цитирует Кондратьева пресс-служба.

Также Кондратьев планирует обсудить с министром природы РФ обеспечение режима максимального покоя заповедника.

"Нам нужен понятный и контролируемый регламент. Все прописано – режим заповедника, режим заказника. Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег", – заявил он.

"Большой Утриш" – ландшафтно-флористический и морской заказник общей площадью 5112 га, расположенный на территории муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края. Протянулся на 12 км вдоль побережья Черного моря. В 2010 году на его базе был создан заповедник "Утриш". Здесь расположен единственный хорошо сохранившийся в Северном Причерноморье участок типичных восточно-средиземноморских ландшафтов, среди которых уникальный можжевелово-фисташковый лес.