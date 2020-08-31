"В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж – месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги", — сказали в АТОР.

В ассоциации заметили, что рынок по-прежнему находится в "подвешенном" состоянии, поскольку ни у кого нет понимания, когда будут открыты границы, и как будет складываться ситуация внутри РФ. При этом на продажи негативно влияют слухи из соцсетей о якобы решенном вопросе "повторного введения ограничений 20 сентября".

"Эти слухи появились еще в мае, так что это – стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования – в среднем 7 дней", — рассказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, темпы продаж туров на зиму пока тоже скромные, во многих компаниях это единичные бронирования. Тем не менее, в целом ситуация мало отличается от прошлогодней — туроператоры ждут, что спрос, как обычно, активизируется в конце сентября.

"Из зимних направлений популярны Красная Поляна и курорты Кавминвод – туда спрос вырос на 15%. В октябре-ноябре туроператоры ожидают всплеска бронирований отдыха в санаториях Урала и Сибири. А вот туры в Белоруссию туристы покупать будут вряд ли. Причина – закрытые границы и нестабильная ситуация в стране", — сообщили в АТОР.

Некоторые туроператоры также отметили положительную динамику бронирований новогодних поездок. Среди направлений лидирует Красная Поляна, за ней следует Турция, а также экскурсионные туры по России и отдых в санаториях.