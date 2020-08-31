"Длина судна составляет около 8,5 м, ширина — около 2,5 м. Ладья построена из древесины хвойных пород. Образцом для нее стали древние ладьи викингов, обнаруженные в ходе археологических раскопок в странах Северной Европы. Возможно, именно на таких судах пришли варяги в IX веке на новгородскую землю", — пояснил собеседник.

Ладья стала одним из экспонатов музея. "Однако это судно — действующее, оно будет ходить по нашей Мсте. А впервые ладью предполагается спустить на воду в 2021 году во время традиционного фестиваля "Славянский берег", — уточнили в администрации.

Стоимость работ по строительству и транспортировке судна составила около 1 млн рублей. Эти деньги район получил от правительства Новгородской области в качестве приза за успешную реализацию инвестиционных проектов.

Как сообщалось, проект единственного в регионе археологического музея под открытым небом "Славянская деревня Х века" реализуется в Любытино с 2003 года. Музей расположен в непосредственной близости к уникальному комплексу на берегу реки Мста, который включает в себя славянские поселения и погребения IV-XVI веков.

В славянской деревне по археологическим материалам воссоздано поселение Х века с комплексом жилых и хозяйственных построек (клеть, амбар, погреб, гумно, хлебная печь). В отличие от других новгородских музеев в любытинском посетителям разрешено брать в руки любые экспонаты — растапливать печь, крутить жернова, зажигать лучину, примерять доспехи дружинников и женские праздничные наряды, пробовать в деле образцы древнего вооружения.