Как сообщалось, днем 28 августа вблизи села Советское загорелись трава и лес. Пожар полыхал двое суток. По данным спасателей, общая площадь, пройденная огнем, в районе населенного пункта Зарево составляет около 260 га, в районе населенного пункта Советское — 19,7 га. В результате возгорания погибших и пострадавших нет.

Полицейские установили, что пожар спровоцировала компания отдыхающих, которая оставила после себя в камышах тлеющее бревно от костра. Через некоторое время огонь от него распространился на другие участки степи и лесного массива, отмечает пресс-служба.

"Полицейскими установлен подозреваемый совершении неумышленного поджога путем неосторожного обращения с огнем", — говорится в сообщении.