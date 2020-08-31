Инцидент произошел 30 августа, когда женщина совершала восхождение на вулкан в составе зарегистрированной в МЧС тургруппы из восьми человек.

"Начался камнепад, один из булыжников попал в бедро женщине. Получив серьезную травму, туристка не смогла дальше передвигаться самостоятельно, требовалась помощь в ее эвакуации", — говорится в сообщении.

Из-за плохой погоды в районе вулкана вертолет санавиации смог вылететь за пострадавшей только в понедельник на рассвете. Он доставил к месту происшествия медиков и спасателей с десантным и альпинистским оборудованием.

Экипаж вертолета смог посадить воздушное судно на перевале — на высоте около 3 тыс. 300 метров. Чтобы добраться до палатки, в которой находилась пострадавшая, спасатели поднялись еще на 400 метров. Женщину на носилках спустили к вертолету, который доставил ее в Петропавловск-Камчатский. Раненую туристку госпитализировали в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского.