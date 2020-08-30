При этом улететь по субсидированному тарифу (7,3 тыс. руб. в одну сторону) можно лишь до конца сентября.

"Субсидированный тариф по маршруту Южно-Сахалинск — Москва (и в обратном направлении) действует на прямые рейсы, выполняемые ПАО "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 30 сентября 2020 года включительно", — говорится на сайте авиакомпании.

О возобновлении субсидированных перевозок из европейской части РФ в другие города Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск) не сообщается.

"Аэрофлот" прекратил продажи субсидированных билетов на Дальний Восток в европейскую часть страны, а также внутри Дальневосточного округа 4 августа. Это связано с освоением государственных субсидий, выделенных на поддержку таких перевозок, сообщали в авиакомпании.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд руб. Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

О приостановке продаж билетов для льготников из-за досрочного освоения субсидий "Аэрофлот" сообщил не впервые. Так, например, в прошлом году на перевозки по 215-му постановлению бюджет первоначально выделил 3,8 млрд руб. "Аэрофлот" тогда сообщил, что распродал все билеты в ДФО за шесть дней. После обращений Минтранса на программу было выделено еще 5,2 млрд руб.