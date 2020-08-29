"Если в прошлом году мы говорили о самой идее, о ее смысловом наполнении, то сегодня мы фактически даем старт этому туристическому проекту. Мы говорим о запуске готового продукта, который, уверены, будет пользоваться популярностью у наших граждан", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова журналистам в Казани в субботу.



Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, в свою очередь, добавил, что потенциал нового маршрута — 2-3 млн человек в год. "У нас нет узких мест с точки зрения логистики, у нас нет узких мест с точки зрения мест посещения, поэтому "Золотое кольцо" ежегодно у нас посещает 3 млн человек. Такой же потенциал есть у "Великого Волжского пути" — не менее 2 млн туристов (в год — ИФ)", — уточнил С.Иванов.



Ранее сообщалось, что весной 2016 года по инициативе Татарстана началось обсуждение проекта "Великий Волжский путь". В конце того же года регионы Поволжья подписали соглашение о создании сети маршрутов под этим брендом. В ноябре 2017 года стартовала продажа билетов по двум маршрутам "Великого волжского пути".



Всего было разработано более 20 межрегиональных маршрутов "Великого волжского пути" по регионам Поволжья, имеющих географическую, историческую и культурную общность, национальную самобытность и принадлежность к главной торговой и жизнеобеспечивающей артерии – реке Волге.



Создатели проекта ожидают, что в будущем популярность бренда сравнится с "Золотым кольцом" и "Императорским маршрутом".