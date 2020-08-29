"У нас на данный момент предварительные итоги, "Мир" сейчас еще досчитывает. У нас в целом покупок на 1 млрд 400 млн рублей", — сказала Догузова журналистам в Казани в субботу.

Она позитивно оценила результаты программы кэшбэка за туры по России, учитывая все обстоятельства ее реализации. "Учитывая текущую в целом ситуацию, учитывая сроки, в которые мы ее запускали, сам период ее реализации – всего неделя, то, что летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как мы ее запустили, и в целом пока еще небольшую популярность осенних путешествий по стране мы результаты этой программы оцениваем, как позитивные", — отметила глава Ростуризма.

"Но это не мешает нам проанализировать итоги, в первую очередь с учетом пожеланий людей. Мы подойдем максимально клиентоориентированно, клиентоцентрично, и в случае принятия решения о продолжении этой программы мы обязательно учтем все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу подготовки этой программы", — добавила она.



Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала в ночь на 21 августа и завершилась ночью 28 августа. Ее цель – поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Свои предложения в рамках программы представили около 2 тыс. отелей и туроператоров.