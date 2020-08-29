"Сегодня можно утверждать, что лесной массив в районе Павлово, где при взрыве неустановленного боеприпаса ранены двое детей, был очень опасным местом. Он буквально нашпигован боеприпасами минувшей войны. Минеры уже обнаружили и обезвредили более 120 различных мин, снарядов, гранат и даже одну авиабомбу", — сказали в пресс-службе.

Разминирование данной территории продолжается, хотя ранее считалось, что оно будет выполнено за 3-4 дня. Однако саперы работают на месте уже более двух недель. Лесной массив по-прежнему закрыт для посещения.

Как сообщалось, 9 августа в лесном массиве у поселка Павлово при взрыве боеприпаса времен войны пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками и разожгли костер. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка. В этот момент рядом с местом взрыва находились и другие люди. Эта территория пользуется популярностью у местных жителей для организации пикников и отдыха с палатками.

В послевоенное время и даже в 70-80-х годах прошлого века в Калининградской области существовало негласное правило во время отдыха на природе разводить огонь только на местах старых костров. При этом считается, что на территории региона сплошное разминирование было проведено эффективно.

По факту взрыва региональный СК проводит доследственную проверку.