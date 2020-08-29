"В мае и даже в июне мы не рассчитывали, что пляжный сезон этого года станет для нас серьёзным испытанием на прочность в плане туристических возможностей. За полтора месяца к нам приехало более 150 тыс. человек. С таким наплывом отдыхающих с большим трудом справились два наших пляжа, которые имеют "Голубой флаг", — рассказал Заливатский.

По его словам, многие проблемные моменты этого сезона будут учтены при подготовке к лету 2021 года. Инфраструктура поселка и пляжей будет развиваться с учетом растущей популярности курорта.

Глава муниципалитета ранее написал на своей странице в социальной сети, что Янтарный заканчивает пляжный сезон 2020 года. "Такого насыщенного лета ещё не было. Гостей было много, слишком много. Спасибо жителям за то, что выдержали, а гостям за то, что уехали. Это был самый жаркий август во всех смыслах. Сложный и не скучный, но выжили и пережили", — отметил Заливатский.

При этом в начале августа он сообщал, что в поселке "дворы забиты автоповозками, за лежаки дерутся, предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть... Нам бы день продержаться, да ночь простоять. Завтра всё уберём — и по новой".

В мае глава Янтарного выражал надежду, что туристический сезон в этом году не будет сорван из-за коронавируса. "При хорошей погоде даже два месяца лета смогут удовлетворить желание большого количества туристов отдохнуть на золотых песках Балтики в комфортных условиях", — говорил Заливатский "Интерфаксу".

Как сообщалось, в Янтарном соответствующую "Голубому флагу" аттестацию в 2020 году прошли два пляжа. Длина пляжа составляет более 500 метров, а ширина в некоторых местах достигает 300 метров. При этом общая протяженность пляжной зоны в муниципалитете составляет более 5 км.