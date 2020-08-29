"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 4941 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1269 (25,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в субботу.

Суточный прирост заметно увеличивается третий день подряд. Накануне в России было 4 829 новых случаев, в четверг — 4711, в среду — 4 676.

В Москве — 677 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1393 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 985 346 случаев коронавирусной инфекции, 17 025 умерших и 804 383 выписанных (5 917 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 163 938.