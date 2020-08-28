Авиакомпания рассматривает возможность, как частного размещения акций, так и продажи активов.

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый урон глобальному туристическому сектору, вынудив авиакомпании по всему миру приостановить значительную часть операций, уволить сотрудников и обратиться за финансовой помощью, как к государствам, так и к инвесторам.

Norwegian, которая испытывала трудности и до пандемии, была вынуждена приостановить эксплуатацию практически всего парка самолетов и отправить в неоплачиваемый отпуск 8 тыс. человек, или 80% сотрудников, сообщает агентство Bloomberg.

В первом полугодии 2020 года авиакомпания зафиксировала доналоговый убыток в размере 4,8 млрд норвежских крон ($541 млн).

В пятницу Norwegian предупредила о наличии "существенного риска" того, что компания станет неплатежеспособной и объявит о банкротстве, если не сможет договориться с кредиторами или получить доступ к дополнительному капиталу, а также вернуться к "нормальному" объему операций.

Компания отметила сохранение "высокой неопределенности" в отношении перспектив рынка авиаперевозок в связи с тем, что рекомендации государств по всему миру часто меняются. В настоящее время, у Norwegian остаются ресурсы для продолжения операций, однако компания предупреждает, что эта ситуация может измениться.