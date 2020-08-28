Акция была организована правительством Тульской области, Минприроды РФ и Росводресурсы в рамках национального проекта "Экология".

По словам заместителя губернатора Тульской области Сергея Егорова, уникальные пейзажи Романцевских гор привлекают внимание не только местных жителей, но и огромного количества россиян.

"С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым уделяется большое внимание сохранению и развитию природного комплекса. Месяц назад Романцевские горы вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Отрадно, что акция "Вода России" проходит именно в Романцевских горах, и с каждым годом она привлекает все больше неравнодушных к экологии людей", — подчеркнул Егоров.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил журналистам, что в правительстве региона разрабатывается концепция развития природной зоны "Кондуки".

"На реализацию первого этапа до конца года из бюджета области выделено 28 млн рублей. В планах установить здесь контейнерные площадки, сделать дороги, парковки, разместить кэмпенги. В настоящее время идет поиск инвестора", — подчеркнул Панфилов.

Директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин сообщил, что тульский регион — в числе крупнейших промышленных центров России, вопросы защиты окружающей среды здесь имеют особую важность. В рамках нацпроекта "Экология" в Тульской области в 2020 году начали расчищать два водоема: реку Ока в городе Белев и реку Упа в поселке Одоев. Мероприятия проекта "Сохранение уникальных водных объектов" позволят восстановить санитарное состояние рек, увеличить их пропускную способность, стабилизировать водный режим и уже в 2021 году улучшить экологические условия для 18 тысяч человек, которые проживают вблизи этих рек.

"Для озер Романцевских гор таких кардинальных мер пока не требуется, достаточно лишь не допускать разрушений и захламления", — отметил Минухин.

В общей сложности в рамках акции собрано 40 кубометров мусора, он был отсортирован направлен на станции обработки отходов.

Природно-антропогенный комплекс находится на месте бывшего Ушаковского разреза между деревнями Кондуки, Волково и Ушаково Узловского района. Его общая площадь составила 1289,2 га. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза представляют собой группу затопленных карьеров. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы.

В январе 2019 года природный комплекс "Романцевские горы" первым в Тульской области получил статус особо охраняемой природной территории местного значения.