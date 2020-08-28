Письмо подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российской гостиничной ассоциации (РГА), комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии.

Авторы документа, который есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", выражают благодарность правительству за реализацию программы субсидирования внутреннего туризма.

"Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения. Более того, программа кэшбека туристам за купленные туры поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристского рынка – расширить границы высокого сезона", — говорится в письме.

Как указывают авторы, проект поможет и в освоении новых туристских направлений.

"Понятно, что программа кэшбека в сфере туризма запускалась Ростуризмом и АО "Национальная система платежных карт" в срочном порядке, поэтому времени на всестороннюю ее подготовку, включая масштабную рекламу и решение всех технических вопросов, просто не было. И, тем не менее, реализация с 20 по 28 августа 2020 г. по данной программе туров на сумму более 1 млрд руб., свидетельствует о ее исключительной востребованности", — подчеркивается в письме.

В связи с этим его авторы предлагают повторить акцию в ближайшее время, а затем перевести продажи в режим нон-стоп на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год.

"Это позволит не только повысить загрузку российских курортов и гостиниц в очень трудный для них период, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления, но и создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей, расширив возможности путешествовать и оздоравливаться на отечественных курортах нашим соотечественникам с относительно невысоким уровнем доходов", — говорится в письме.

Авторы документа также просят Мишустина рассмотреть возможность переноса на будущий год части выделенных на реализацию программы бюджетных средств, если до конца текущего года их не удастся освоить в полном объеме. И надеются на продолжение программы в последующие годы.

Распродажа туров по России с кэшбеком на сайте мирпутешествий.рф проходит с 21 по 28 августа. В программе участвуют около 2 тыс. туроператоров и отелей, предлагающих около миллиона вариантов поездок во все популярные у туристов регионы. В рамках акции путешественники могут получать кэшбек в размере до 20% стоимости поездки. По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей.

Распродажа организована Ростуризмом в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На реализацию программы правительство выделило 15 млрд рублей.