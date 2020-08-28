Екатеринбургский центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо ООО "Санвэй") в четверг объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов и предложила кредиторам направлять требования для составления реестра.

Оценки ущерба для туристов от остановки компании у представителей турбизнеса очень разные. Как считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, предварительно речь может идти о сумме в размере 100-200 млн рублей.

"Проблема в том, что еще до объявления об остановке деятельности компания закрыла доступ в личные кабинеты своим партнерам-агентствам, и теперь они не могут посмотреть число заявок на туры. Кроме того, выяснилось, что большинство заявок, сделанных за последнее время, остались неоплаченными – компания получила деньги от турагентств, но не перевела их туроператорам", — сказала она.

В то же время, исполнительный директор Уральской ассоциации турагентств Михаил Мальцев заявил порталу "Интерфакс-Туризм", что не понятно, будут ли какие-то пострадавшие вообще, так как туроператоры в основном деньги за забронированные туры получили. "У нас есть информация, что некоторые крупные туроператоры сейчас аннулируют личные кабинеты турагентов, у которых есть подтверждения заявок. Это безусловно действия противозаконные: операторы таким образом хотят сказать, что заявок не было, и они вне зоны ответственности", — сказал он.

В компании Anex Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что сейчас оценивают объем бронирований, поступивших от "Клео Тур". "Все туристы, чей отдых оплачен, будут отправлены на отдых. По предварительной оценке, таких 65% от общего числа поступивших заявок. По заявкам с частичной оплатой мы предлагаем доплату или аннуляцию тура с возвратом денег", — сказали в компании.

Исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин рассказал, что брони от "Клео Тур" у туроператора есть, но их немного. "Мы мало сотрудничали с "Клео". В связи с остановкой деятельности компании полностью оплаченные заявки будут выполнены, а полностью не оплаченные – аннулированы", — сказал он.

Туроператор Coral Travel также сообщил о небольшом числе заявок, причем большинство из них – либо полностью, либо частично оплачены.

Исполнительный директор "Альянса турагентств" Наталия Осипова считает, что оценить масштаб ущерба пока сложно. Но в условиях пандемии коронавируса вряд ли он будет сравним с тем, который нанесли туристам прошлые случаи остановки деятельности подобных центров бронирования.

"Когда-то "Санвэй" был достаточно крупным центром бронирования, но в последние полтора года работал вяло из-за не очень хорошей репутации. Так что сравнивать эту ситуацию с уходом "РоссТура" нельзя. Эта история еще раз показывает, что нам необходима электронная путевка, чтобы бизнес был прозрачным. Электронная путевка могла бы показать не только ущерб, но и реальное количество оплаченных заявок", — подчеркнула Осипова.

Центр бронирования – это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства. За счет больших объемов продаж он получает более высокие комиссии, частью которой делится с партнерами. На рынке уже произошло два случая банкротств подобных центров – "РоссТур" и Polar Tour, после которых выяснилось, что поскольку центры – не туроператоры, у них нет финансовых гарантий. А значит их ответственность перед клиентами не застрахована.