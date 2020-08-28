Такое решение было принято на встрече Кобзева с представителями национально-культурных центров, работающих на территории Прибайкалья.

"В Иркутской области каждый год проходят национальные праздники и фестивали, многие из них при поддержке регионального правительства. Вы должны использовать свой потенциал и для того, чтобы вовлекать в этот процесс большее количество людей, в том числе туристов. У нас есть уникальная природа, Байкал, традиции, которые вы сохраняете", — цитирует пресс-служба главу региона.

Ранее Кобзев в интервью "Интерфаксу" заявил, что планирует развивать туризм на всей территории Иркутской области, а не только на озере Байкал.

"Мне говорят про туризм на Байкале — но почему только Байкал? А Ангара, а Лена? Наша задача сегодня — сделать так, чтобы человек, приехав к нам, провел не три дня на Байкале, а посетил всю Иркутскую область. Здесь стоит посмотреть на зарубежный опыт — отдыхая на курорте в той же Турции или Таиланде, можно с экскурсиями посетить всю страну. Нам тоже так надо — чтобы были экскурсии и на Братскую ГЭС, и на Ленские писаницы, и на другие наши достопримечательности, исторические и природные", — сказал он.

Кобзев добавил, что развитие туризма в территориях "за собой потянет все остальное: малый и средний бизнес, дорожную отрасль, транспорт, инфраструктуру".