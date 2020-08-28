"Президент THA Мариса Сукосол Нунбахди заявила, что правительство должно рассмотреть варианты возвращения туристов из определенных стран или городов, используя маркетинговые акции. Кроме того, она попросила предоставить финансовую помощь пострадавшим от пандемии предприятиям в сфере туризма, так как многие из них не смогли ее получить", — пишет издание The Tiger.

Портал напоминает, что правительство Таиланда 1 октября запускает пилотный проект по возвращению иностранных туристов на Пхукет. Как считают в министерстве туризма и спорта, если он сработает на острове, его можно будет запустить и в других провинциях страны.

Как ранее сообщал портал "Интерфакс-Туризм", условия въезда на Пхукет будут очень жесткими. Так, иностранцы должны прибывать только прямыми рейсами, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Границы Таиланда закрыты для иностранных туристов с начала апреля. Власти несколько раз заявляли, что откроют авиасообщение с некоторыми странами, которые успешно справляются с коронавирусом, но так этого и не сделали.