"Приговором суда ему суд назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве не сообщили имени осужденного, отметив лишь, что ему 19 лет.

Как сообщалось, 24 мая этого года мужчина, находясь на борту самолета, прилетевшего в "Домодедово" из Сочи, в состоянии опьянения избил 34-летнего пассажира, который сделал ему устное замечание.

"Выражаясь грубой нецензурной бранью, он нанес потерпевшему множественные удары по голове, игнорируя при этом замечания экипажа воздушного судна прекратить противоправные деяния, продолжал нарушать общественный порядок", — говорится в пресс-релизе.

По факту инцидента расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна).