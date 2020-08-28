"Театральная группа подготовила совместно с Минкультуры РФ обращение в Роспотребнадзор с просьбой поддержать вариант рассадки, проработанный совместно с деятелями культуры. Суть наших предложений заключается в том, чтобы одиночные зрители сидели через одно место, а семьи до пяти человек — на соседних местах. При этом исходим из того, что общий объем заполняемости залов не будет превышать 70%", — сказала Любимова журналистам в ходе визита в Великий Новгород на заседание попечительского совета Новгородского музея-заповедника.

Она отметила, что министерство находится в постоянном контакте с профессиональным сообществом и по итогам совместной работы прорабатывает варианты увеличения заполняемости залов.

При этом Любимова подчеркнула, что изменения заполняемости залов будут приниматься главами регионов с учетом эпидемиологической обстановки.

Сейчас заполняемость театральных залов в большинстве регионов установлена на уровне не более 50% от количества мест в зале, что невыгодно для учреждений культуры.