"В последнее время участились случаи задержания российских граждан турецкими службами таможенного и пограничного контроля, связанные с обнаружением в багаже туристов предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность (археологические находки, элементы барельефов и мозаик, антиквариат возрастом более 100 лет и пр.), а также этнографическую ценность (старинные предмета быта турецкой деревни: утюги, ключи и пр.)", — сообщает дипмиссия.

Как подчеркивают дипломаты, по местным законам значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж.

"Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет", — подчеркивает Генконсульство.

В связи с этим дипмиссия рекомендует туристам воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии, а также обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции на приобретенные предметы.

Дипломаты также напоминают о необходимости строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего «на память» и убедиться, что эти правила не нарушают дети. А если туристы хотят приобрести подлинные артефакты и произведения искусства, им советуют заранее уточнять правила их вывоза и оформлять соответствующие разрешения.