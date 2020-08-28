"В этом году, возможно, будет меньше аэростатов, чем в прошлом году (в прошлом году было 19). Подвела коронавирусная ситуация, почти все воздухоплавательные мероприятия были отменены до конца года. По всей России было проведено только два аэрофестиваля в Нижнем Новгороде и Переславле Залесском", — сказал Радченко.

Ожидаются экипажи из Крыма, Краснодарского края, Ставрополья, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Курска. Белгородская область будет представлена тремя экипажами.

"В этом году к нам приезжает старейший воздухоплаватель РФ Михаил Аврумович Найдорф, который до сих пор летает. У него более 50 лет стажа полета на тепловых аэростатах", — сообщил Радченко.

По словам президента белгородской Федерации воздухоплавания, организация нынешнего фестиваля проходит "в авральном режиме", после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий решили провести мероприятие на месяц позже обычного, и было мало времени на подготовку.

Тем не менее, из-за того, что зрелищных мероприятий в стране пока немного, на фестиваль ожидают много туристических групп из ближних регионов, которые приедут на автобусах.

"Этот фестиваль стал визитной карточной Белгородской области. Посетить его к нам приезжают из других регионов очень активно. Во время ситуации с пандемией область одна из первых включилась в реализацию событийных мероприятий, поэтому много желающих приехать", — отметил на пресс-конференции первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили.

Он добавил, что гостиницы к приему гостей готовы, потому что отельный фонд еще не загружен.

"В этом году на мероприятия в Дубовом и на Звоннице (Прохоровка — ИФ) мы будем ставить экран, который будет транслировать для зрителей то, что происходит на земле, и беспилотник будет снимать с воздуха и выдавать на экран, чтобы люди видели масштаб события и не толпились у ограждения плотной группой", — подчеркнул Радченко.

Кроме того, из-за переноса фестиваля на месяц — с августа на сентябрь — сдвигается на час начало мероприятий, поскольку световой день значительно уменьшился, а взлеты аэростатов привязаны ко времени закатов и восходов, когда движение воздушных масс наименее интенсивное.

В остальном, по словам организаторов, программа фестиваля традиционна. Она стартует вечером 4 сентября в поселке Дубовое концертом на площадке у 300-летнего дуба и взлетом аэростатов.

5 сентября воздушный праздник пройдет у мемориала "Звонница" на Прохоровском поле.

Зрители увидят показательные прыжки парашютистов АСК ДОСААФ, полеты легких самолетов, планера, желающие смогут подняться на самолете АН-2 и посмотреть на Прохоровское поле с высоты. Вечером запланирован массовый взлет аэростатов над Звонницей, которые после часового полета вернутся на исходную точку для демонстрации зрелищного ночного свечения.

Завершающий день фестиваля будет отмечен взлетом воздушных шаров с площадки у Белгородского водохранилища.

Фестиваль "Небосвод Белогорья" — ежегодный фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов, создан Федерацией воздухоплавания Белгородской области и впервые состоялся в августе 2013 года. Новинкой фестиваля в прошлом году стала онлайн-трансляция с полета над Белгородом с элементами интерактива.