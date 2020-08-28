"Пассажиры ряда поездов ФПК, в состав которых включены вагоны-рестораны, снова могут заказывать (пищу в рамках этого сервиса — ИФ). Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой услуга была временно недоступна пассажирам", — говорится в пресс-релизе.

Доступен выбор блюд из предложенного перечня на весь маршрут: "полный пансион" (завтрак, обед, ужин), "полупансион" (завтрак и ужин), а также "только завтрак", "только обед" и "только ужин". В меню — мясные, куриные и вегетарианские блюда, блюда для детей. В зависимости от типа вагона стоимость рациона составляет от 205 до 621 руб. Оформление услуги дополнительного питания возможно у проводника во время поездки, в билетных кассах и на сайте в личном кабинете.