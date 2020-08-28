При этом парижская мэрия попросила у префектуры полиции сделать исключение для велосипедистов и людей, занимающихся джоггингом, указав на затруднительность применения ими масок.

Столичная префектура в коммюнике в пятницу объявила о своем согласии с таким исключением.

Кроме того, ношение масок не обязательно для детей моложе 11 лет.

В четверг глава французского правительства Жан Кастекс заявил о необходимости сделать все возможное для того, чтобы страна избежала повторного всеобщего режима изоляции. Он объявил о серии дополнительных мер, направленных на сдерживание эпидемии COVID-19.

"Эпидемия вновь завоевывает территорию, и действовать нужно прямо сейчас", — сказал премьер-министр на пресс-конференции в Матиньонском дворце. В частности, он сообщил о введении обязательного повсеместного ношения масок на улицах французской столицы.

По словам премьера, правительство Франции констатирует "неоспоримый всплеск эпидемии", который "распространяется по всей территории" при 39 случаях заражения на 100 тыс. жителей, что "в четыре раза больше, чем месяц назад".