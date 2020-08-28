"Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С.Пушкина получит дополнительно более 3,3 млрд рублей на реконструкцию, реставрацию и строительство новых объектов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение финансирования связано с корректировкой проекта, бюджет которого рассчитывался в 2009 году. С тех пор изменились цены на материалы и оборудование, возникла необходимость в дополнительных работах. Общий объем бюджетных инвестиций с учетом выделенных средств составит 26,7 млрд рублей.

Реконструкцию всего комплекса планируется завершить в 2027 году. К этому времени ГМИИ превратится в музейный квартал с собственным депозитарием, научным центром, галереями и открытым пространством для лекций и уличных экспозиций. В октябре 2019 года директор музея Марина Лошак сообщила, что реконструкцию главного здания Пушкинского музея начнут после сдачи в 2021 году депозитария музейного квартала.

К июлю 2022 года планируется завершить строительство галереи искусства старых мастеров, а к июлю 2023 года — завершить реконструкцию главного здания, строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения функционирования всего музейного квартала.