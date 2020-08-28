Во втором квартале Эстонию посетили 120 тыс. иностранных туристов, что на 94% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Каждый второй иностранец прибыл в Эстонию из Финляндии. 30% от общего турпотока составили путешественники из Латвии, их численность сократилась на 82%.

Количество однодневных туристических посещений Эстонии снизилось на 96% и составило всего треть от общего турпотока.

Многодневных туристических посещений было на 93% меньше прошлогоднего, в то же время, их средняя продолжительность выросла до 4 ночей.

Жители Эстонии в зарубежных поездках потратили 30 млн евро, что на 300 млн меньше, чем год назад. Жители Эстонии посетили зарубежные страны 115 тыс. раз, что на 88% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Больше всего поездок жители Эстонии совершили во втором квартале в Латвию и Финляндию, частота посещений этих стран сократилась на 60 и на 80% соответственно. Четверть из этих поездок составили однодневные поездки, их количество сократилось на 82%.

Многодневных поездок за рубеж из Эстонии во втором квартале было на 90% меньше, одна такая поездка продолжалась в среднем три ночи.