"Краснодарский край лидирует по объему бронирования отелей в рамках программы кэшбека на путешествия по России. Всего в регионе забронировано отелей на 43 млн рублей. Средний чек составляет 57,7 тыс. рублей, средняя продолжительность пребывания – 9 ночей. На втором месте – Республика Крым, где забронировано отелей на 30,2 млн рублей, средний чек составил 56,9 тыс. рублей, а среднее пребывание – также 9 ночей", — рассказали в пресс-службе.

Третье место, по данным ведомства, занял Ставропольский край. Общая стоимость бронирований через сайт мирпутешествий.рф в этом регионе составила 25,5 млн рублей, средний чек – 82,4 тыс. рублей, а продолжительность пребывания – 11 ночей.

Распродажа туров по России с кэшбеком на сайте мирпутешествий.рф завершится вечером 28 августа. В программе участвуют около 2 тыс. туроператоров и отелей. В рамках акции путешественники по России могут получать кэшбек в размере до 20% стоимости поездки. По данным Ростуризма, по состоянию на четверг туры с кэшбеком приобрели около 50 тыс. россиян на 900 млн рублей.