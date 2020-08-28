"По предварительным данным с официальных сайтов гостиниц, предоставленных технологическим партнером акции системой онлайн бронирования TravelLinе, город на Неве расположился в топе по количеству бронирований номеров на официальных сайтах гостиниц. Сумма, которую потратили на это туристы, равна 8 млн рублей. Средний чек составляет 42 тыс. рублей, а средняя продолжительность пребывания – 7 ночей", — рассказали в ведомстве.

По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, инициатива правительства и Ростуризма простимулировала городские программы по развитию туризма.

"Например, маркетинговую программу "Петербургское гостеприимство", в рамках которой и в осенне-зимний период будет реализовываться много проектов в рамках новой туристической географии Санкт-Петербурга", — добавил он.

Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала 21 августа и продлится до вечера 28 августа. По данным Ростуризма, в программе участвуют около 2 тыс. туроператоров и отелей. В рамках акции путешественники по России могут получать кэшбек в размере до 20% стоимости поездки.