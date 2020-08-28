"Мы провели летнюю оздоровительную кампанию, она практически завершена, более миллиона детей отдохнули за городом, и мы не видели ни одного случая инфицирования с развитием клинической картины ни у детей, ни у взрослых", — сказала Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов в пятницу.

Она добавила, что теперь врачи уверены, что дети почти не заражаются от взрослых, и Всемирная организация здравоохранения ссылается на научные исследования, которые говорят, что "случаев заражения взрослых от детей очень мало, или они недостаточно четко описаны".