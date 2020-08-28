Компания также представлена на рынке системой онлайн-бронирования туров и авиабилетов Tour-box.ru.

"Данное тяжелое решение является для ООО "САНВЭЙ" вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев высокого сезона, произошедшей из-за covid-19, что является беспрецедентным в мировой истории. Опыта прохождения таких шоков и кризисов нет ни у кого, меры поддержки туротрасли, предпринимаемые правительством РФ, и наши собственные меры, не в полной мере помогли нам преодолеть сложившийся кризис", — сообщила компания своим партнерам и контрагентам.

Она также подчеркивает, что не видит перспектив выхода туротрасли из кризиса из-за неопределенности с открытием границ, удешевления рубля к мировым валютам и возможности второй волны коронавируса.

"Все изложенное и вынудило нас принять выше указанное решение в целях оздоровления бизнеса, во избежание накопления не обеспеченных обязательств и эффекта "снежного кома", — говорится в сообщении.

Так как, по заявлению компании, с 29 августа прекращают работу все ее подразделения и отделы, турагентствам предлагается обращаться для получения документов на туры или перелеты непосредственно к туроператорам. Компания также предлагает партнерам аннулировать все туры с датами вылета начиная с 29 августа, но заверяет, что существенная часть поездок состоятся в срок. Для уточнения информации турагентствам также предлагается обращаться к туроператорам.

В турфирме считают, что "общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату ООО "САНВЭЙ", и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами". Им предлагают направлять свои требования для включения в реестр на электронную почту reestr.sunway@yandex.ru. Сообщается также, что процедура установления требований может занять до 90 дней с даты предоставления полного комплекта документов.

Как заявляет руководство компании, оно уже предприняло меры по сокращению затрат, а сэкономленные средства будут направлены на расчеты с кредиторами. Кроме того, компания собирается запустить процедуры расторжения договоров с поставщиками с заявлением требований о добровольном возврате авансов, депозитов, и обеспечительных платежей, при невозвращении которых будут запущены соответствующие процедуры осуществления принудительного взыскания.

По данным "Интерфакс-Спарк", ООО "Sunway" зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2018 года, сфера деятельности – туристическое агентство. Уставный капитал составляет 40 тыс. рублей, среднесписочная численность сотрудников за 2019 год – 18 человек. В 2019 году выручка компании составила 26,2 млн рублей, чистый убыток – 169 тыс. рублей. У "Клео Тур" чистая прибыль в 2019 году составила 283 тыс. рублей, а чистый убыток – 12,9 млн. У Tour-box выручка от продажи составила в прошлом году 6,9 млн, чистая прибыль — 417 тыс. рублей.

В едином федеральном реестре туроператоров компания не состоит, то есть финансовых гарантий ответственности перед туристами, из которых можно было бы выплачивать средства за несостоявшиеся туры, у него нет.

Как пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, центр бронирования – это агентство-консолидатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства.

"За счет больших объемов продаж он получает более высокие комиссии, частью которой делится с партнерами. При этом после остановки крупных центров "РоссТур" и Polar Tour в прошлые годы выяснилось, что их клиенты не подпадают под финансовые гарантии туроператоров и не получают компенсаций. А ответственность самих центров перед клиентами никак не застрахована. Ущерб для туристов в этих случаях составил миллионы рублей", — рассказала она.

По словам эксперта, ущерб от остановки "Клео Тур" пока трудно оценить с учетом общей тяжелой ситуации на рынке в связи с коронавирусом, но после прошлых банкротств доверие турагентств к самой форме работы центров бронирования было сильно подорвано.

Как сообщалось, туристическая отрасль стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса из-за закрытия границ и полной остановки не только международного, но и внутреннего туризма.