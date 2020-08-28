"В зависимости от солености (воды — ИФ) больше суток он не выживает, концентрации очень небольшие, и поэтому инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тыс. отдохнувших мы видим не более 6 вернувшихся с инфекцией, и это тоже внушает определенный оптимизм", — сказала Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов в пятницу.

"Но этот оптимизм не должен нас расхолаживать: ситуация остается, вирус остается, он никуда не делся", — добавила Попова.

Она пояснила, что исследования устойчивости вируса в окружающей среде провели специалисты ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Выяснилось, что даже в пресной питьевой воде вирус неустойчив, а "при обычном хлорировании он убивается в течение двух часов". При высыхании на поверхностях коронавирус устойчив только в течение 48 часов.