"Существующая ситуация в столице крайне печальна. Правительство сделает все, что в его силах, по введению превентивных мер для того, чтобы сдержать распространение", — сказала глава Минздрава.

В соответствии с новыми правилами в столичном регионе будут закрыты спортзалы и другие крытые спортивные площадки. Кофейни будут работать только на вынос, рестораны и кондитерские будут открыты до 21:00, после этого времени будет доступна лишь доставка.

Пак Нын Ху также призвал жителей региона оставаться дома и избегать контактов без необходимости.

Ранее власти ввели запрет на проведение церковных служб в присутствии паствы и собрания более 10 человек. Спортивные мероприятия вновь проводятся без зрителей, а школьные занятия проходят онлайн. Власти закрыли ночные клубы, караоке, интернет-кафе и пляжи. Также жители Сеула обязаны носить маски в помещениях и снаружи при большом скоплении народа.

В пятницу в Южной Корее зафиксировали 371 новый случай заражения коронавирусом. Число инфицированных увеличивается уже 15-й день подряд после нескольких недель стабилизации ситуации, когда средний ежесуточный прирост случаев заражения составлял 30-40.

Самое большое число заражений отмечается в регионе Сеула.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён заявила 23 августа, что Южная Корея столкнулась с непосредственной угрозой начала эпидемии коронавируса.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что, как считалось ранее, Южной Корее удалось во многом взять под контроль распространение болезни, страна рассматривалась в качестве модели борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 28 августа в Южной Корее выявили более 19 тыс. случаев заражения коронавирусом, причем 316 инфицированных скончались.