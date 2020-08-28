Купить билеты на вывозные рейсы могут как граждане Киргизии, так и граждане РФ. Авиабилеты продаются только по маршруту в одну сторону из России в Киргизию.

В сообщении отмечается, что с 27 августа для авиакомпаний действует свободный режим продажи авиабилетов на чартерные вывозные рейсы в Киргизию. Теперь посольства и генеральные консульства Киргизии не формируют списки граждан на вывозные чартерные рейсы, а граждане Киргизии без обращения в посольство могут вылететь на родину.

В настоящее время расписание сформировано до 31 августа, дальнейший график находится в разработке.

Так, рейс из Санкт-Петербурга в Бишкек запланирован на 28 августа, из Москвы в Бишкек — на 29 и 31 августа, из Екатеринбурга в Ош — на 30 августа, из Москвы в Ош — на 31 августа.