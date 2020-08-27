"Выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и "Скульптор Александр Рукавишников" (закрывается 31.08) будут работать бесплатно до возобновления работы постоянной экспозиции Новой Третьяковки", — сообщили в галерее.

В галерее уточнили, что в залах выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" ведется мониторинг климатического состояния помещения, поэтому она будет закрыта до 31 августа включительно.

Накануне экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу были закрыты из-за протечки крыши, которая произошла в результате сильного ливня в Москве. Картины, находившиеся в залах Новой Третьяковской галереи на Крымской валу, не пострадали, сотрудники музея смогли оперативно из снять, что помогло защитить из от воды. Как позже уточнили в галерее, причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя. В результате протечки под наблюдение специалистов находятся около 10 работ, их сохранности ничего не угрожает.