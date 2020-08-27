"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", — сказала канцлер журналистам по итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ. По словам канцлера, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", — указала канцлер.

Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.