"Всего за 8 месяцев этого года на курорте уже побывало более 3,3 млн гостей. Из них в организованном секторе проживало 2 млн 272 тыс. человек, в неорганизованном секторе отдохнуло 474,6 тыс. человек, а однодневных туристов и экскурсантов — порядка 554 тыс. человек", — сказала Батяйкина.

Она отметила, что летом курорт посетили 2,155 млн человек, из них 1,618 млн размещались в организованном секторе.

"Главная задача в текущем сезоне — обеспечить безопасность наших туристов и зафиксировать у гостей города позитивные впечатления от отпуска в Сочи, а также сделать все, чтобы эти гости к нам вернулись и в следующем году. Поэтому основной акцент мы стараемся делать на качественный сервис, благоустройство городской среды и на санитарно-эпидемиологическую безопасность", — подчеркнула глава департамента.

По ее словам, на прием гостей в Сочи работает свыше 1,4 тыс. коллективных средств размещения.

"Средняя загрузка санаториев, крупных гостиничных комплексов и малых отелей составляет от 90 до 94%", — сказала Батяйкина.

Она отметила, что на конец августа в них проживает порядка 165 тыс. гостей. Еще порядка 20 тыс. неорганизованных туристов остановились в индивидуальных средствах размещения. Единовременно на курорте находится более 180 тыс. гостей.

"По уровню заполняемости средства размещения Сочи вышел на показатели прошлого года. При этом, туроператоры и отельеры фиксируют рост спроса на отдых в Сочи в сентябре и октябре. Гостиницы также открыли продажи новогодних туров", — сказала Батяйкина.

При этом она напомнила, что введенные в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса ограничения по работе курортных организаций снимались поэтапно. С 1 июня был разрешен прием отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах, имеющих медицинскую лицензию. С 12 июня заработали мини-отели и гостевые дома до 50 номеров. Ежедневно открывались на прием 50-60 объектов. Все объекты размещения в Сочи возобновили работу к началу июля.