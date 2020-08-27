Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала 21 августа и продлится до вечера 28 августа. Для участия в ней туристам нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать тур или размещение в отеле и оплатить его на сайте туроператора или отеля-поставщика услуги картой "Мир". В срок до пяти дней на эту карту придет кэшбек в размере до 20% стоимости путешествия.

"Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города: туры в северную столицу предложили 112 туроператоров. Второе место делят Крым и Татарстан, туры туда предлагает 101 туроператор. На третьем – Калининградская область (92 предложения). Москва, которая в последние годы активно соперничает с Петербургом, не вошла в тройку лидеров, заняв четвертое место с 88 предложениями", — рассказала она.

Краснодарский край занял пятое место – туры туда предлагает 81 туроператор.

По мнению Тюриной, то, что Крым опережает Краснодарский край по числу предложений, связано с тем, что осенью на юге России растет популярность не пляжного, а экскурсионного отдыха. В разделе экскурсионные туры выложены предложения по Крыму 49 туроператоров, а по Краснодарскому краю – 37.

В первую десятку по числу предложений туроператоров также вошли Карелия, Ставропольский край, Иркутская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Последние места по этому показателю заняли Еврейская автономная область и Магаданский край, Коми, Ненецкий автономный округ и Омская область.

"Интересно, что среди предлагающих туры в регионы туроператоров крайне мало местных компаний. Например, из 40 компаний, предлагающих путешествия в Новгородскую область, нет ни одной новгородской. То же самое в Вологодской области – из 23 туроператоров ни одного местного. В Алтайский край приглашают 56 компаний, но лишь 4 из них местные", — рассказала представитель РСТ.

По данным Ростуризма, в распродаже участвуют около 2 тыс. туроператоров и отелей. По состоянию на четверг туры приобрели около 50 тыс. россиян на 900 млн рублей, при этом многие из них уже получили кэшбек. Всего на реализацию программы, рассчитанной на поддержку внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило 15 млрд рублей.