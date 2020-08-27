"Развитие туризма в регионе обсудили гендиректор TUI Россия Тарас Демура и губернатор региона Андрей Чибис. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере", — рассказали в пресс-службе.

Глава TUI Россия побывал на полуостровах Рыбачий и Средний, также в рамках визита запланировано посещение Териберки. Как подчеркнули в пресс-службе туроператора, одной из важных тем встречи стала экологическая безопасность Мурманской области, снижение нагрузки на природу от многочисленных посещений и очистка территории от мусора.

На встрече также обсуждались вопросы благоустройства территорий вблизи объектов показа, развития инфраструктуры – аэропортовой и дорожной, чтобы увеличить доступность региона для туристов, мероприятия по продвижению региона, обмену опытом и обучению представителей местного турбизнеса, совместной экспертной работы, проектов корпоративно-социальной ответственности.

"Турист сейчас, покупая пакет, хочет заранее понимать, что он хочет видеть, что он получит, каким образом будет осуществляться его сервис, поэтому мы должны из природных красот сделать туристический продукт, и это совместная работа туроператора, региональных властей, инвестора, который инвестирует в местную инфраструктуру. Симбиоз этих трех участников дает хороший эффект", — заявил по итогам встречи Демура.

"Сотрудничество с такими туроператорами, как TUI Россия для Мурманской области — это трансформация наших идей, инициатив по развитию туриндустрии в Мурманской области в практическую плоскость. Что очень важно, это не замена региональных туристических операторов, не замена местных компаний, а это совместная работа с местными компаниями, с местными ребятами, с местными предпринимателями, подтягивание их уровня для формирования того продукта, который можно продавать туристу", — сказал, в свою очередь, Чибис.

Как напомнили в туркомпании, в аналогичном формате TUI Россия уже успешно сотрудничает с туроператорами во многих регионах России.

"Самый яркий пример успешного сотрудничества крупного туроператора, региональных властей и турбизнеса – запуск чартерной программы в Бурятию летом 2020 года. Мурманская область также может войти в ассортимент чартерных направлений TUI Россия. В ходе сегодняшней встречи стороны приступили к обсуждению возможности постановки чартеров на Новый год в Мурманск", — рассказали в пресс-службе.