В ходе рабочей поездки на полуостров глава государства принял участие в открытии движения по построенным участкам трассы "Таврида" и лично проехал по дороге на "Аурусе", после чего пообщался с рабочими.

В ходе общения, Путин заметил, что эта трасса — "хороший толчок в развитии всего полуострова".

"Это также важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы еще должны решать эти вопросы, и мы это, конечно, сделаем", — добавил президент.

Он также выразил уверенность, что крымчане и туристы будут благодарны строителям многие годы.