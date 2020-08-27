"В ближайшее время мы ждем запуска программы Ростуризма по глэмпингам. От Пермского края у нас участвуют два предпринимателя из Осы, они стали генеральными партнерами одной из компаний, которая занимается глэмпингами и имеет эксклюзивное право на это", — рассказала она во время пресс-конференции в Москве.

По мнению Ветошкиной, для строительства глэмпингов предпринимателям может понадобится финансовая поддержка, поэтому часть денег для реализации проекта будет выделена из краевого бюджета. "В свою очередь, мы готовы дать софинансирование из нашего краевого бюджета, чтобы развивать туризм", — подчеркнула она.

Первый в крае глэмпинг появился в этом году в городе Оса на Каме, он называется "Бухта Беринга".

Как отметила глава агентства, кемпингов и глэмпингов в регионе очень мало, хотя спрос есть. "В следующем году мы увеличим число объектов по всему региону, ресурсы для этого есть", — подчеркнула Ветошкина.

Как сообщалось, Ростуризм обещает выделить гранты предпринимателям на создание модульных гостиниц – кэмпингов, глэмпингов и автокемпингов в размере от 300 тыс. до 3 млн рублей. Цель программы – стимулировать создание в России сети подобных объектов размещения, которые позволят регионам предлагать более комфортный отдых на природе.