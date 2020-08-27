"Мы на прошлой встрече говорили о том, что было бы неплохо сделать постоянно действующую площадку для съёмок фильмов, больших батальных сцен и так далее. Мы такую площадку подобрали. Здесь открыли и фондохранилище. А так это порядка 150 га площади. Тут и реки, и леса, и поля — всё что хотите", — рассказал Собянин в четверг на встрече с кинематографистами.

По его словам, расположение киногорода удобно с точки зрения транспортной доступности: около 30 км от МКАД по Калужскому вблизи ЦКАД.

"Можно попытаться осваивать эту площадку. Дальше во многом зависит от вас, вашего желания и потребностей. Это площадка, которая позволит сохранять постройки. По сути дела, это может превратиться в киношный город, который будет привлекать туристов", — отметил мэр Москвы.

В свою очередь режиссёр Валерий Тодоровский отметил, что подобные площадки для съемок фильмов есть во многих городах мира. При этом в Москве из-за ограниченных площадей многие постройки после съёмок фильма приходится сносить, "а иногда это бывают и уникальные сооружения".

В ходе встречи, на которой также присутствовали режиссеры Фёдор Бондарчук, Сергей Сельянов и другие представитель киноотрасли, Собянин выразил уверенность, что трудности в киноиндустрии, вызванные пандемией коронавируса, будут преодолены.

"Я уверен, что трудности пройдут и российское, и московское кино будет продолжать развиваться", — подчеркнул он.

Мэр также напомнил, что городские власти продолжат работу по поддержке московского кино, в том числе по финансовой поддержке. Кроме того, продолжает работу кинокомиссия, позволяющая организовать натурные съемки на территории Москвы.

"Около тысячи эпизодов прогнали через кинокомиссию", — сказал Собянин.

Впервые идея создания кинопарка была высказана на предыдущей встрече мэра Москвы с деятелями российского кино в августе прошлого года.

На этой площадке однажды возведенные декорации можно будет с минимальными доработками использовать в съемках нескольких художественных фильмов. Для создания кинопарка была выбрана свободная от застройки территория в непосредственной близости от единого складского комплекса в Юрово.

Площадка в 159 га имеет ландшафтное разнообразие, и в прямой видимости отсутствует жилая застройка.