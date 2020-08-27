Путин за рулем президентского "Ауруса" проехал по одному из этапов трассы Таврида.

Сев в лимузин, глава государства пристегнулся — "чтобы не пришлось платить штрафы".

В сопровождении главного технолога АО "ВАД" Андрея Волкова президент проинспектировал полотно автомагистрали. Качество дороги Путин оценил высоко: "Современный объект, удобный и красивый".

Глядя по сторонам, президент отметил, что на трассе "нужно съезды сделать, поскольку, когда идет туристический поток, люди же не в Симферополь едут". Он также заметил, что ранее практически всю трассу осмотрел с воздуха.

"Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя, вдвое сократив время передвижения по полуострову. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

Стоимость семи уже построенных участков дороги общей длиной 250,7 км составляет около 150 млрд рублей.

Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя (около 190 км) было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум — в июле 2020 года.

Стоимость первой очереди восьмого, севастопольского, участка составит порядка 9 млрд рублей. Работы должны завершиться до декабря 2021 года. Стоимость и подробности строительства второй очереди дороги в Севастополе пока не озвучены.

Генподрядчиком строительства трассы "Таврида" является АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде.

Дорога станет федеральной, строится за счет средств целевой программы развития республики Крым и Севастополя.