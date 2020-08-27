"Остается чуть более суток до окончания специальной программы доступных путешествий по стране. Ей уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей", — сказала она.

По словам Догузовой, всем участникам программы кешбек успешно начисляется в течение 5 дней.

По данным Ростуризма, самыми популярными направлениями в рамках программы стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье на октябрь-ноябрь, а также такие направления как Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург.

В России в полночь 21 августа стартовала распродажа туров по России с кэшбеком до 20%. Ее цель – поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Распродажа продлится до 28 августа, выехать на отдых можно с 21 августа по 20 декабря.