"В Англии ситуация гораздо лучше, чем у нас — об этом свидетельствуют объективные цифры, которые сегодня есть в распоряжении в том числе наших медицинских властей ... хотя данным Турции я не верю, но там ситуация на сегодняшний день опять же более спокойная, чем у нас. Поэтому считайте, что риск примерно такой же, как если бы наш человек поехал из Москвы в горный Алтай", — сказал Онищенко "Интерфаксу" в четверг.

По словам депутата, уровень выездного туризма из РФ все еще довольно низок в сравнении с ежегодными цифрами.

"Они не успели еще раскрутиться с точки зрения критической массы туристов. Если бы к нам в европейскую часть сейчас вернулись 2-3 сотни тысяч, которые там обычно отдыхают, вероятность (роста заболеваемости COVID-19 — ИФ) была бы более высока, чем в ситуации неполных самолетов, не с той регулярностью, как они летали раньше, когда рейсовые самолеты и чартеры шли переуплотненные", — отметил Онищенко.

В то же время экс-глава Роспотребнадзора высказал опасения, что возвращающиеся туристы могут спровоцировать рост заболеваемости гриппом.

"Не надо забывать, что начинается рост заболеваемости гриппом ОРЗ, и здесь риски повыше, чем завоза ковида, потому что трудно идентифицировать процесс завоза к нам новых штаммов вируса гриппа. И, конечно же, возврат с южного берега Черного моря в холодающую Москву или другие наши регионы будет большим испытанием для людей и спровоцирует рост заболеваемости респираторными инфекциями, но эти риски вполне управляемы", — сказал депутат.

"Нам могут привезти сейчас, что более реально, кишечные инфекции, по той простой причине, что турецкий туристический бизнес, живший на очень голодном финансовом пайке первую половину года, конечно, пообносился, и были объективные данные о том, что уровень обслуживания резко упал", — сказал Онищенко.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в популярные у российских туристов курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), однако въезд в страну пока разрешен только для обладателей вида на жительство.