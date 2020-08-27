"И сейчас хочу в разговоре с вами обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, всё-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Имейте это в виду. И попросить их, по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", — сказал Путин в интервью Сергею Брилеву на канале "Россия 24" (ВГТРК).

"Это необходимо сегодня. И чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни", — подчеркнул он.

Он выразил надежду, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена.

"Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик — я надеюсь, нам удалось пройти пик — вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", — сказал Путин.

Президент напомнил, что в РФ поводится много исследований, в том числе на популяционный иммунитет.

"Уже ясно, что в восьми регионах РФ этот популяционный иммунитет превысил 25%. И в целом этого говорит о том, что если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания, если мы мягко пойдём, то в какой-то момент... стабилизируется полностью ситуация", — сказал Путин.

Он отметил, что заболеваемость "уже идет на спад", так как для этого есть все условия: "Потому что, во-первых, мы создали необходимый задел специализированных коек, мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, вот сейчас вакцину зарегистрировали".

"Весь необходимый арсенал (для борьбы с инфекцией — ИФ) имеет место быть, он у нас в руках, исследования проводятся регулярно, наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без тяжелых последствий. Весь этот набор полученных знаний, безусловно, будет использован в дальнейшем", — подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что корректнее говорить не о "второй волне" коронавируса, а о развитии эпидемиологической ситуации, и выразил надежду, что мир справится с возможным ростом заболеваемости.

"Речь идет о развитии эпидемиологической ситуации, специалисты больше предлагают употреблять эту терминологию", — сказал Путин, отвечая на вопрос о "второй волне" COVID-19.

Президент связал рост числа фиксируемых случаев коронавирусной инфекции в некоторых странах с проявлением индивидуализма и возросшим числом контактов людей.

Тем не менее, Путин считает, что резкого роста повсеместно не произойдет, и ситуацию удастся держать под контролем. "Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в ресторанах, этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", — сказал он.

Он также обратил внимание на то, что в России, несмотря на заметное число заболевших COVID-19, смертность от заболевания остается рекордно низкой по сравнению с другими странами, и подчеркнул, что это говорит об эффективности российской системы здравоохранения.

"У нас по количеству заболевших — достаточно много заболевших людей, но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. Это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз", — сказал Путин.

Ранее в четверг оперативный штаб сообщил, что в РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,71 тыс. случаев, умер за сутки 121 пациент. Накануне в России было 4 676 случаев, во вторник — 4 696, в понедельник — 4 744. Это минимальные значения за последние четыре месяца: суточный прирост вернулся к показателям конца апреля.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 975 тыс. 576 случаев коронавирусной инфекции, 16 804 умерших и 792 561 выписанных (6 411 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 тыс. 211.