"Последние годы для нашей туротрасли оказались безусловно переломными. У нас принята стратегия 2035, Ростуризм перешел в подчинение правительства, и мы надеемся, что туротрасль будет финансироваться не по остаточному принципу. Тем более, сегодня руководством страны разрабатывается национальный проект в туризме и индустрии гостеприимства, и мы активно к этому готовимся. В Пермском крае мы акцентируем внимание на трех направлениях – водный туризм (сплавы по реке Кама), горнолыжный кластер и ООПТ. Сейчас мы запустили конкурс на брендовые маршруты", — рассказала она на пресс-конференции в Москве.

Как отметила руководитель агентства, в Пермском крае действует программа развития туризма, в рамках которой уделяется особое внимание муниципалитетам.

"В рамках программы выделяются субсидии на инфраструктуру и отрадно, что те же туалетные модули устанавливаются в рамках программы. Это действительно важно для туристов. Также выделяются субсидии на обустройство туристических маршрутов, территорий. И мы не распыляемся, деньги из бюджета распределяются точечно, для этого мы проводим аудит", — подчеркнула она.

По словам Ветошкиной, в 2019 году Пермский край посетили 753 тыс. туристов, однако это очень мало для такого большого региона. Она добавила, что край активно сотрудничает со Свердловской областью для создания межрегионального маршрута, посвященного 300-летию Перми и Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.