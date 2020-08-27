Это рейсы с вылетами 3-4, 10-11 и 17-18 сентября, сказал он. Билеты из Франкфурта в Москву смогут забронировать только граждане России и иностранцы, имеющие специальное разрешение на въезд в Россию. Обратные рейсы доступны только иностранцам и гражданам РФ, имеющим вид на жительство в стране назначения.

"Выполнение этих рейсов зависит от наличия достаточного спроса и получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов, — отметил представитель Lufthansa. — Пассажиры уже сейчас могут забронировать и приобрести билеты через сервисный центр, но окончательное решение о том, будет ли выполнен рейс, будет приниматься за семь дней до каждой планируемой даты вылета с размещением соответствующих объявлений".

С апреля Lufthansa выполнила 15 спецрейсов между Франкфуртом и Москвой.

Регулярные пассажирские рейсы между РФ и Германией приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Как сообщалось, с 15 августа РФ разрешила возобновить регулярные авиаперевозки в Швейцарию. Входящая в группу Lufthansa авиакомпания SWISS с этой же даты начала полеты между Цюрихом и Москвой.