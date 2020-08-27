"В отношении возвращающихся из Абхазии жителей Российской Федерации (на автомобильном транспорте, на пешеходных переправах) проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан. Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации соблюдать не надо. Тест на коронавирус также сдавать не нужно", — сообщили в ведомстве.
По его данным, случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой тела через международный автомобильный пункт пропуска Адлер-Псоу не зафиксировано, он работает в штатном режиме.
Абхазия 1 августа открыла границу для российских туристов.
Сегодня в 12:50
Роспотребнадзор разъяснил правила возвращения туристов из Абхазии
МОСКВА. 27 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Возвращающимся из Абхазии российским туристам не нужно проходить карантин и сдавать тест на коронавирус, следует из полученного порталом "Интерфакс-Туризм" разъяснения Роспотребнадзора.
"В отношении возвращающихся из Абхазии жителей Российской Федерации (на автомобильном транспорте, на пешеходных переправах) проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан. Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации соблюдать не надо. Тест на коронавирус также сдавать не нужно", — сообщили в ведомстве.