"В отношении возвращающихся из Абхазии жителей Российской Федерации (на автомобильном транспорте, на пешеходных переправах) проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан. Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации соблюдать не надо. Тест на коронавирус также сдавать не нужно", — сообщили в ведомстве.



По его данным, случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой тела через международный автомобильный пункт пропуска Адлер-Псоу не зафиксировано, он работает в штатном режиме.



Абхазия 1 августа открыла границу для российских туристов.