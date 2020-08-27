В случае утверждения правила вступят в силу 1 января 2021 года.

Правила "определяют порядок оказания услуг по реализации туристского продукта". Они также определяют, кто является потребителем продукта, а кто – исполнителем договора о его реализации. Документ устанавливает требования к деятельности туроператоров и турагентов и порядок их работы с заказчиками.

Значительное место в правилах уделяется необходимости информирования туристов о реализуемом продукта, правилах пребывания в стране пребывания, необходимых для въезда документах, возможных рисках при путешествиях.

Документ также определяет порядок заключения договора о реализации туристского продукта и порядок предъявления претензий сторон по договору.